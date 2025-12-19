Сколько придётся платить за коммуналку в Петербурге в 2026 году

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городе вырастут в два этапа.

В 2026 году в Санкт-Петербурге тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в два этапа – с 1 января и с 1 октября. В совокупности повышение составит около 16,5%, судя по данным федеральных и городских властей. Наиболее заметный рост ожидается осенью – именно октябрьская индексация сформирует основную прибавку в платёжках. Piter.TV разобрался, как нововведение отразится на счетах жильцов в однокомнатных и двухкомнатных квартирах Северной столицы.

Два этапа повышения

1 января 2026 года тарифы ЖКХ по всей стране повысили на 1,7%. Это связано прежде всего с увеличением ставки НДС с 20% до 22%, что влияет на все услуги и ресурсы, входящие в коммуналку – от электричества и воды до обслуживания.

1 октября 2026 года в Петербурге тарифы поднимут ещё на 14,6% – это региональное решение, утверждённое Комитетом по тарифам города, чтобы учесть местные расходы на содержание инфраструктуры и коммунальные сети.

Итогом года становится суммарное повышение около 16,6% (1,7 % + 14,6 % с учётом последовательности индексации).

Тарифы на основные коммунальные услуги

После октябрьской индексации в Петербурге будут действовать следующие предельные тарифы:

Инфографика: Piter.TV

Окончательная сумма в платёжке зависит от типа дома, наличия счётчиков и объёма потребления.

Сколько придётся платить: примеры расчётов

Чтобы понять, как изменения отразятся на семейном бюджете, приведём два наглядных примера – для квартир площадью 36 кв.м. и 56 кв.м.

Важно: конкретные суммы зависят от фактических тарифов по каждому виду коммунальных услуг, наличия счетчиков и количества проживающих, но приведённые расчёты дают реальную картину примерных расходов. В расчётах использованы средние значения коммунальных платежей до индексации и утверждённый рост тарифов.

Инфографика: Piter.TV

Что важно учитывать

Основная часть роста коммунальных платежей придётся на осень – первые платёжки с октябрьскими тарифами жители Петербурга получат в ноябре 2026 года. Размер платежей может отличаться в зависимости от наличия приборов учёта, объёма потребления ресурсов и конкретного поставщика услуг. При этом утверждённые индексы задают максимальный уровень роста тарифов.

Для отдельных семей остаются льготы и субсидии: получить компенсации можно, если траты на ЖКХ превышают допустимый процент от дохода, но правила получения этих льгот нужно уточнять заранее в городском Комитете по тарифам.

Коллаж: Piter.TV