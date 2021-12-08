Россиянина экстрадировали из Китая за посредничество во взяточничестве

Из Гуанчжоу мужчина будет доставлен в Москву.

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы КНР экстрадируют бизнесмена Асламбека Орцуева. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы надзорного ведомства. Специалисты пояснили, что на родине мужчина обвиняется по частям 2 и 3 статьи 291.1 УК РФ. Речь идет о посредничестве во взяточничестве.

Запрос о выдаче беглеца был направлен российским надзорным ведомством в связи с задержанием Орцуева на территории Китая. В результате удалось добиться решения об экстрадиции. пресс-служба генпрокуратуры РФ

Официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк отметила, что в сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола МВД Асламбек Орцуев будет доставлен в Москву. В настоящее время россиянин передал российским представителями в аэропорту города Гуанчжоу. В полиции уточнили, что в период с 2020 по 2023 год мужчина выступал посредником при передаче от студентов взяток преподавателям филиала одного из столичных вузов в Московской области. В частности, речь шла о многотысячных суммах за допуск к сессии, проставлении зачетов, успешной защите дипломных работ. Уголовное дело о поборах со студентов было возбуждено в 2024 году в отношении нескольких преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Н. Э. Баумана. Фигурант расследования не имет отношения к образовательному учреждению, но являлся посредником между студентами и педагогами. Позже Орцуев скрылся от правоохранительных органов за границей. Далее по поручению Генпрокуратуры его объявили в международный розыск.

Фото: Telegram / Генеральная прокуратура России