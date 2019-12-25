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Вован и Лексус рассказали о страхе Дуды перед Россией
Сегодня, 11:02
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Вован и Лексус рассказали о страхе Дуды перед Россией

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Пранкеры позвонили Дуде, выдав себя за президента Франции Эммануэля Макрона.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) дважды разыграли бывшего президента Польши Анджея Дуду. В беседе с РИА Новости блогеры рассказали, что польский политик не сразу вышел на контакт.

По словам пранкеров, сначала они позвонили Дуде от имени премьер-министра Литвы, но с ним тот говорить отказался. Тогда было решено попробовать выйти на связь со стороны президента Франции Эммануэля Макрона.

Получилось. Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией

Владимир Кузнецов, пранкер

Когда о розыгрыше стало известно польским СМИ, они высмеяли политика, назвав "дурачком", потому что тот попался на пранк во второй раз. Первый раз Вован и Лексус поздравили Дуду по случаю победы на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гуттереша.

Ранее в ходе разговора с российскими пранкерами премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что не знает историю конфликта между Косово и Сербией.

Теги: анджей дуда, вован и лексус, польша, польша и россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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