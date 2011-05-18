Лео Варадкар заметил, что не знает историю конфликта между Косово и Сербией.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в телефонном разговоре с разыгравшими его российскими пранкерами Вованом и Лексусом не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово. Иностранный чиновник заметил, что не знает истории и деталей, но уверен в том, что воссоединение Крыма с Москвой "прошло неправильно". Он пояснил, что на полуострове прошел "фиктивный" референдум. Известно, что блогеры представились своему собеседнику высокопоставленным африканским чиновником. Дополнительно ирландский глава правительства сослался на непонимание проблемы, когда его спросили о разнице с ситуацией вокруг непризнанного региона Косово и напомнили, что "в Косово вообще не было референдума".

Буду с вами честен. Я не знаю. Я не знаю точных подробностей той ситуации. Конечно, есть государства, которые становятся независимыми без референдумов, но я считаю, что референдум желателен. Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии

лео Варадкар добавил, что официальна позиция Ирландии заключается в том, что объединение может произойти только "мирными средствами и при демократическом согласии", без силового вмешательства, поддержки армии или средств вооружения. Чиновник призвал, что любое голосование должно проводиться честно и свободно.

Премьер Ирландии не верит в скорое вступление Украины в ЕС.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус