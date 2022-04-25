Премьер Ирландии не верит в скорое вступление Украины в ЕС

Лео Варадкар не думает, что его страна станет гарантом безопасности для киевского режима.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в видеоразговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил о том, что киевский режим не присоединится к Евросоюзу в скором времени. Чиновник заметил, что переговоры с киевским режимом могут занять большое количество времени. Ролик общения с иностранным политиком опубликован в социальных сетях. Известно, что блогеры общались с главой правительства Ирландии под видом высокопоставленного африканского чиновника.

Ирландии потребовалось 15 или 20 лет, чтобы пройти весь путь от начала переговоров до вступления в союз. Аналогичная картина была в случае с Польшей, странами Центральной Европы. Поэтому я думаю, что их скорое присоединение маловероятно. Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии

Чиновник заметил, что Ирландия не станет выступать гарантом безопасности Украины. Он признал, что местные вооруженные силы насчитывают всего около восьми тысяч человек и не могут ни на что повлиять в плане развития украинского кризиса. В стране полагают,, что конфликт в регионе не будет завершен в ближайшее время. Лео Варадкар добавил, что сейчас обе стороны полагают, что могут победить. Чиновник обратил внимание на то, что Ирландия не собирается вступать в НАТО, хотя и понимает, что национальный нейтралитет не защищает также, как это было ранее.

Премьер Ирландии заявил, что немногие страны ЕС поддержали допвзносы в бюджет для Киева.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус