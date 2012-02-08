Премьер Ирландии заявил, что немногие страны ЕС поддержали допвзносы в бюджет для Киева

Лео Варадкар рассказал о том, по каким вопросам отсутствует согласие у коллег.

Лишь немногие страны Европейского союза поддержали запрос со стороны Европейской комиссии на внесение внеплановых взносов в бюджет Евросоюза для формирования многолетних программ поддержки для Украины. Такое признание во время прибытия на второй день саммита ЕС в Брюсселе сделал ирландский премьер-министр Лео Варадкар. Политик заметил, что сильное согласие стран-членов заключается в том, что для ВСУ требуется выделить больше денежных средств, а также на контроль миграционных потоков. При этом недостаточно взаимопонимания у коллег фиксируется по остальным проблемам, в особенности - об источниках финансирования.

У нас вчера была интересная бюджетная дискуссия, которая очень похожа на дискуссии в Ирландии или других странах. Много людей приходят просить денег на очень хорошие вещи, не так много людей приходят с предложениями денег, или с предложениями новых налогов, кроме случаев, когда эти налоги не касаются их самих. Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии

Лео Варадкар пообещал, что Ирландия будет продолжать поддержку армии "до победного конца". Однако он не уточнил, готовы ли власти в Дублине внести для этого новый взнос в бюджет Евросоюза.

В Европарламенте не согласились с генсеком НАТО в том, что Киев завоевывает территории.

Фото и видео: European Commission