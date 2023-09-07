В Европарламенте не согласились с генсеком НАТО в том, что Киев завоевывает территории

Клэр Дэйли назвала ложью слова Йенса Столтенберга в Европарламенте.

Европейский парламентарий от Ирландии Клэр Дэйли назвала неправдой слова руководителя НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина "постепенно завоевывает территории" в региональном конфликте. Ранее генеральный секретарь Североатлантического военного альянса сделал соответствующее заявление, выступая перед членами профильного комитета Европейского парламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне. Депута заметила, что не стоит продолжать "это кровавое месиво". Она добавила, что если генсек действительно переживает за будущее киевского режима, то должен представить Брюсселю подход по мирному урегулированию ситуации.

Вы сказали, что Украина завоевывает территории. Это неправда. С тех пор как вы были здесь в прошлый раз, Украина потеряла территории. Клэр Дэйли, депутат ЕП

Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс.

Фото и видео: YouTube / NATO News