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В Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело
Сегодня, 17:05
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В Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело

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По предварительным данным, девушка ударилась головой при выполнении упражнения.

В Петербурге по факту гибели 20-летней студентки одного из городских вузов после сдачи норм ГТО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Об этом 27 апреля пишет "Фонтанка"

По предварительным данным, девушка ударилась головой при выполнении упражнения. Ее госпитализировали из корпуса университета, находящегося в Адмиралтейском районе Петербурга, 17 апреля. Студентка попала в медицинское учреждение с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием в свой день рождения. Она впала в кому, а позже скончалась в Мариинской больнице. 

Установлено, что работники вуза не проверили обучающихся на наличие медицинских ограничений и противопоказаний к физическим нагрузкам и допустили 20-летнюю девушку с хроническим заболеванием к сдаче нормативов ГТО. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан мужчина, который силой удерживал в доме знакомую и насиловал ее. 

Фото: Piter.TV

Теги: погибла девушка, халатность
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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