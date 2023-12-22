В Петербурге по факту гибели студентки после ГТО возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, девушка ударилась головой при выполнении упражнения.

В Петербурге по факту гибели 20-летней студентки одного из городских вузов после сдачи норм ГТО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Об этом 27 апреля пишет "Фонтанка".

По предварительным данным, девушка ударилась головой при выполнении упражнения. Ее госпитализировали из корпуса университета, находящегося в Адмиралтейском районе Петербурга, 17 апреля. Студентка попала в медицинское учреждение с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием в свой день рождения. Она впала в кому, а позже скончалась в Мариинской больнице.

Установлено, что работники вуза не проверили обучающихся на наличие медицинских ограничений и противопоказаний к физическим нагрузкам и допустили 20-летнюю девушку с хроническим заболеванием к сдаче нормативов ГТО.

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Фото: Piter.TV