Петербургским врачам не удалось спасти студентку, впавшую в кому после соревнований

Петербурженку госпитализировали из корпуса вуза в Адмиралтейском районе 17 апреля.

В Петербурге 20-летняя студентка, которая спала в кому после сдачи норм ГТО, ушла из жизни в Мариинской больнице. Об этом 25 апреля пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Петербурженку госпитализировали из корпуса вуза в Адмиралтейском районе 17 апреля. Она попала в медицинское учреждение с внутримозговой гематомой справа и субарахноидальным кровоизлиянием в свой день рождения. Отмечается, что врачи смогли реанимировать спортсменку, она находилась в состоянии комы. Однако накануне была констатирована смерть.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мариинской больнице скончалась 45-летняя жительница Петербурга, которая пострадала в ДТП с "умным" трамваем "Довлатов" на Наличной улице 12 апреля. В медицинское учреждение ее госпитализировали без сознания, с травмой головы.

Фото: Piter.TV