Пострадавшая в ДТП с "умным" трамваем на Наличной улице петербурженка скончалась

В аварии также пострадали двое мужчин в возрасте 22 лет и 41 года, их выписали из Елизаветинской больницы в тот же день.

Жительница Петербурга в возрасте 45 лет, которая пострадала в ДТП с "умным" трамваем "Довлатов" на Наличной улице 12 апреля, скончалась в Мариинской больнице. Об этом 16 апреля пишет "Фонтанка".

По словам супруга женщины, "сегодня в 20:15 она не смогла с этим справиться". В медицинское учреждение петербурженку госпитализировали без сознания, с травмой головы.

Напомним, у "умного" трамвая, проходившего обкатку, отказали тормоза. В аварии также пострадали двое мужчин в возрасте 22 лет и 41 года, их выписали из Елизаветинской больницы в тот же день.

По поручению губернатора Петербурга создали экспертную комиссию для выяснения причин ДТП. Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью). Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил представить ему доклад по факту происшествия.

Ранее мы рассказывали о том, что у станции "Проспект Большевиков" перевернулась бетономешалка. На месте ДТП образовалась пробка.

Фото: Piter.TV

UPD: в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга заявили, что "город берет на себя организацию похорон. Родные получат социальную выплату".