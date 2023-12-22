Губернатор Петербурга разберется в причинах наезда "умного" трамвая на пешеходов у "Приморской"

В Смольном заявили, что все пострадавшие получат компенсацию.

По поручению губернатора Петербурга создана экспертная комиссия для выяснения причин ДТП на Наличной улице 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, "умный" трамвай "Довлатов", который проходил обкатку, наехал на пешеходов. В администрации города отметили, что вместе с водителем в нем находились два представителя завода-производителя "Уралтрансмаш". Специалисты устанавливают технические причины аварии.

Двух пострадавших – мужчин в возрасте 22 и 42 лет – уже выписали из Елизаветинской больницы. В Мариинской больнице остается 45-летняя женщина. Она получила травму головы.

В Смольном заявили, что все пострадавшие получат компенсацию. Ее сумма не уточняется.

По факту ДТП прокуратура Василеостровского района Петербурга проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами внутренних дел, поставлены на контроль. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб