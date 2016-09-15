Полиция расследует ДТП с "Чижиком" на Рябовском шоссе

Авария произошла в результате выезда грузовика на трамвайные пути.

В полицейское отделение Красногвардейского района в 17:20 поступило сообщение о ДТП, которое произошло на пересечении Беломорской улицы и Рябовского шоссе, – сообщают в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

На месте происшествия Госавтоинспекцией было установлено, что при совершении правого поворота на Беломорскую улицу грузовой автомобиль "Джак", не предоставив преимущества в движении трамваю "ЧИЖИК", выехал на трамвайные пути, в результате чего трамвай, движущийся по Рябовскому шоссе в сторону улицы Ковалевской, совершил наезд в правую сторону грузовика. МВД Санкт-Петербурга

В результате аварии вагоновожатый трамвая порезал руки об стекло, которое посыпалось на него при столкновении с грузовиком. Ему оперативно оказали медицинскую помощь. От госпитализации водитель отказался.

Сотрудники петербургской полиции проводят по факту данного происшествия проверку.

Ранее стало известно, что в результате столкновения двух поездов в Мурманской области пострадало 11 человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург