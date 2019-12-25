11 человек пострадало при столкновении поездов в Мурманской области

Сведений о погибших не поступало.

В ходе сегодняшнего происшествия с поездом №11 "Мурманск – Санкт-Петербург" с рельс сошло 4 вагона в хвостовой части состава. Среди пострадавших в результате инцидента – 11 человек, – сообщают в пресс-службе РЖД.

Четыре человека, среди которых один проводник поезда, пребывают в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь. Еще один человек оказался зажат внутри вагона. На месте работают спасательные службы.

Пострадавших среди членов локомотивных бригад нет. Проводники оказывают пассажирам необходимое содействие и помощь. К месту направлены 4 восстановительных поезда. В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозёрова. РЖД

Прочие пассажиры сошедших с вагонов рельс поезда переведены на свободные места в исправные вагоны состава в головном отсеке поезда.

Ранее мы сообщали, что Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после происшествия в Мурманской области.

Фото: Piter.TV