  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:02
5020
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Мурманской области поезд "Мурманск – Санкт-Петербург" столкнулся с грузовым составом

0 0

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом в Мурманской области.

По данным РЖД, 18 декабря в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда.

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено.

Причины происшествия устанавливаются. Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: мурманск, поезд, ржд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии