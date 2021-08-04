В Мурманской области поезд "Мурманск – Санкт-Петербург" столкнулся с грузовым составом

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом в Мурманской области.

По данным РЖД, 18 декабря в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда.

По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Информация о пострадавших уточняется. К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено.

Причины происшествия устанавливаются. Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура