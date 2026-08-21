ФСБ показала задержание иностранца, пытавшегося запустить дрон в Москве

Мужчина пытался сбежать в Норвегию из Мурманской области.

Российские силовые структуры показали в социальных сетях кадры задержания при выезде в Норвегию иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей при ФСБ РФ.

В видеозаписи злоумышленник признается в том, что отправлял заявки в территориальную оборону Украины, а также местные Telegram-каналы для того, чтобы работать на зарубежные спецслужбы. По их заданию мужчина прибыл в Москву. Далее на одном из столичных вокзалов он совершил разведку для выявления грузовых железнодорожных составов, перевозящих нефтепродукты. Также подозреваемого интересовали административные здания, расположенные в центре города. После подготовительных мероприятий с целью совершения диверсионно-террористических актов иностранец вылетел из российской столицы в город Мурманск для последующего незаконного перехода государственной границы с Норвегией. Фигурант расследования объяснил оперативникам, что является экспертом по БПЛА и искусственному интеллекту (ИИ).

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России