ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Киеву данных об объектах погранслужбы

Фигурант расследования сотрудничает и дает признательные показания.

Российские силовые структуры задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего украинским представителям данные об объектах пограничной службы ФСБ, расположенных на территории полуострова. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центра общественных связей. В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемым стал мужчина 1967 года рождения. Его обвиняют в государственной измене по статье 275 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находятся под стражей по решению суда.

Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. ЦОС ФСБ России

В ФСБ пояснили, что местный житель поселка Форос ранее в инициативном порядке установил контакт с представителем Государственной пограничной службы Украины и через западный мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена в России) передавал иностранному куратору сведения о местах дислокации объектов Пограничного управления ФСБ России в Крыму. В дальнейшем полученные сведения противники могли использовать для планирования диверсий и нанесения Вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов.

ФСБ показала кадры из подпольной лаборатории по аффинажу золота.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России