Мужчина ранил соседа ножом на Новочеркасском проспекте

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Красногвардейского района задержали мужчину, подозреваемого в нападении на соседа. Последнего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером стало известно о ранении 39-летнего местного жителя на Новочеркасском проспекте. В ходе конфликта его ударил ножом 27-летний знакомый. Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота.

Напавшего поймали по горячим следам, правоохранителями был изъят нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу житель Петербурга, убивший знакомого на улице Турку.

Фото: Piter.TV