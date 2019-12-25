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Мужчина ранил соседа ножом на Новочеркасском проспекте
Сегодня, 11:00
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Мужчина ранил соседа ножом на Новочеркасском проспекте

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По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Полицейские Красногвардейского района задержали мужчину, подозреваемого в нападении на соседа. Последнего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, накануне вечером стало известно о ранении 39-летнего местного жителя на Новочеркасском проспекте. В ходе конфликта его ударил ножом 27-летний знакомый. Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота. 

Напавшего поймали по горячим следам, правоохранителями был изъят нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что заключен под стражу житель Петербурга, убивший знакомого на улице Турку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красногвардейский район, происшествия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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