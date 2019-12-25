Заключен под стражу житель Петербурга, убивший знакомого на улице Турку

Задержанный будет содержаться в следственном изоляторе до 25 декабря.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего мужчины. Местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, 26 октября фигурант в ходе внезапного конфликта со знакомым в квартире на улице Турку нанес ему не менее шести ударов ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

Задержанный будет содержаться под стражей до 25 декабря. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Ранее мы рассказывали о том, что жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: Piter.TV