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Заключен под стражу житель Петербурга, убивший знакомого на улице Турку
Сегодня, 16:50
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Заключен под стражу житель Петербурга, убивший знакомого на улице Турку

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Задержанный будет содержаться в следственном изоляторе до 25 декабря.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего мужчины. Местный житель обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Напомним, 26 октября фигурант в ходе внезапного конфликта со знакомым в квартире на улице Турку нанес ему не менее шести ударов ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. 

Задержанный будет содержаться под стражей до 25 декабря. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что жестокое избиение мужчины на Северном проспекте обернулось уголовным делом по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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