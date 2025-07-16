Россия намерена перевести в нацвалюты оплату за поставки угля на экспорт

Сергей Цивилев выступил в Совете Федерации с докладом по итогам работы министерства в сфере энергетики.

Россия намерена перевести в национальные валюты оплату за поставки угля на экспорт. Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделал министр по энергетике Сергей Цивилев. Чиновник указал законодателям из верхней палаты парламента о том, что наше государство ведет переговоры с международными партнерами по переводу в нацвалюты оплаты за поставки угля.

Мы столкнулись с вызовом, конечно же, и платежей. Мы сейчас решаем этот вопрос отдельно с каждой страной, с которой мы сотрудничаем, чтобы перечисление (средств) шло в национальных валютах. У нас есть большие прогресс в этом вопросе. Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ

эксперт добавил, что подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям отраслей экономики, которую возглавляет министр по финансам Антон Силуанов, рассмотрела уже 37 угольных предприятий. В "красной зоне" страны находится 51 компания. Эксперты мониторят деятельность каждой угольной компании в стране.

Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации