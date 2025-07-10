Цивилев заявил о почти полном импортозамещении в нефтегазовой отрасли

Глава Минэнерго рассказал о работе по российским стандартам в отрасли.

Проведено импортозамещение 90 процентов технологий в российской нефтегазовой отрасли. Соответствующее заявление в интервью журналистам с телеканала "Рссия 24" сделал министр по энергетике Сергей Цивилев. Чиновник из федерального правительства заметил, что говорит о 1 800 позициях из 2 000. А до 2027 года власти завершат импортозамещение до конца. Эксперт напомнил, что стране ранее базировалась на стандартах Американского института нефти. Однако сейчас самостоятельно создает собственные стандарты и согласно им разрабатываются проекты по импортозамещению.

У нас примерно из 2000 позиций 1800 импортозамещены - это уже наши технологии, сделанные по нашим стандартам. Осталось еще примерно 200 технологий, и это мы до конца 2027 года закончим реализацией этого проекта. Сергей Цивилев, глава Минэнерго РФ

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