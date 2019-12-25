Чиновники объяснили, какие позитивные сигналы фиксируются на топливном рынке.

Объем импортного бензина на внутреннем российском рынке остается незначительным и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену. Таким образом сотрудники пресс-службы министерства по энергетике отреагировали на публикации в СМИ о возможности роста цен на АЗС из-за затрат на импорт автомобильного топлива.

В этой связи министерство энергетики сообщает, что объем импортного бензина на внутреннем рынке Российской Федерации остается незначительным и потребность в нем снижается. Данный объем позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену. пресс-служба Минэнерго РФ

Чиновники из профильного ведомства добавили, что в стране работает механизм импортного демпфера. С его помощью федеральные власти компенсирует для потребителей разницу между высокими мировыми ценами на топливо и ценой на внутреннем рынке. Однако сейчас фиксируется насыщение топливного рынка, благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), выходящих из ремонтов, а также сезонному снижению потребления топлива. Эти факторы позитивно влияют на снижение стоимости энергетического ресурса. В Росстате уточнили, что в в период с 13 по 19 октября 2026 года цены на бензин снизились примерно на 0,7 процентов или на 64 копейки, на дизель - на 9 копеек.

Петербург выходит из топливного кризиса.

Фото: Piter.tv