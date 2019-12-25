Запасы нефти в стратегическом резерве США начали обновлять минимумы 1982 года в конце августа.

Американский стратегический нефтяной резерв сократился до 282,6 миллиона баррелей в конце отчетной недели, которая завершилась в стране 23 октября. Запасы топливного ресурса продолжают обновлять минимальные значения с октября 1982 года. Соответствующими данными западной аудиторией поделились представители местного министерства по энергетике. В начале октября 2026 года показатель снизился до отметки в 283 миллиона баррелей.

За минувшую неделю стратегические запасы нефти в США сократились примерно на 100 тысяч баррелей. Более низкий уровень регистрировался в 1982 году в конце отчетной недели, завершившейся 15 октября. Тогда речь шла о показателе в 280,802 миллиона баррелей.

Напомним, что стратегический нефтяной запас формировался по решению Конгресса США с 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых чрезвычайных ситуаций.

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