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Цены на российскую нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и Израиля
Сегодня, 8:03
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Цены на российскую нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и Израиля

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Котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на российскую нефть обрушились на фоне перемирия между Ираном и Израилем. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Отмечается, что котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта на Ближнем Востоке. До недавнего времени они достигали максимальных отметок с января 2025 года. По состоянию на 25 июня стоимость Urals в Приморске и Новороссийске составляла $56,64 и $56,79 за баррель соответственно. Кроме того, стоимость ESPO опустилась до $60,81 за баррель.

Ранее мы сообщали, что в России обсуждают полный запрет на экспорт бензина.

Фото: pxhere.com

Теги: израиль, иран, перемирие, россия, цены на нефть
Категории: Лента новостей, Новости России,

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