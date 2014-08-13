Цены на российскую нефть обрушились на фоне перемирия Ирана и Израиля

Котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на российскую нефть обрушились на фоне перемирия между Ираном и Израилем. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные ценового агентства Argus.

Отмечается, что котировки вернулись к своим значениям до начала конфликта на Ближнем Востоке. До недавнего времени они достигали максимальных отметок с января 2025 года. По состоянию на 25 июня стоимость Urals в Приморске и Новороссийске составляла $56,64 и $56,79 за баррель соответственно. Кроме того, стоимость ESPO опустилась до $60,81 за баррель.

Ранее мы сообщали, что в России обсуждают полный запрет на экспорт бензина.

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