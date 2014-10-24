Уточняется, что запрет может коснуться как нефтянников, так и непроизводителей.

В России обсуждают полный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники.

Отмечается, что вопрос обсуждался на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы. Основной акцент был сделан на стабилизации цен на топливо в стране. Кроме того, проступило предложение запретить экспорт бензина до конца октября 2025 года. Уточняется, что запрет может коснуться как нефтянников, так и непроизводителей.