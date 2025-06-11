В Кремле оценили планы ЕК по снижению потолка цен для российской нефти.

Москва обладает определенным опытом, чтобы минимизировать последствия от санкций в виде снижения потолка цен на нефть.Соответствующее заявление от 11 июня журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле таким образом отреагировали на вопрос СМИ о том, насколько для страны будет болезненным, если Европейская комиссия вв очередном санкционном пакете решит снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за каждый баррель.

Разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный очень полезный опыт, для того чтобы минимизировать негативные последствия от подобных решений. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее стало известно, что очередной пакет запретов и ограничений со стороны коллективного Брюсселя будет включать запрет европейскому бизнесу "на любые транзакции, связанные с трубопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также внесение в черный список 77 танкеров. Также ведутся обсуждения по поводу снижение потолка цен на нефть для РФ с $60 до $45 за баррель. В санкционном реестре ЕС могут показаться 22 банка с полным запретом транзакций. Дополнительно ожидается введение новых экспортных ограничений на экспорт в Россию продукции и технологий двойного назначения.

В Кремле ответили на вопрос о внесении Овечкина в базу данных "Миротворец".

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