Два жителя Ленобласти осуждены за 14 краж из дачных домов

Общий ущерб составил более миллиона рублей.

В Лужском районе вынесены приговоры преступникам, совершившим почти полтора десятка краж. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

Лужской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении неоднократно судимых жителей Всеволожского района – 32-летнего Антонова Ильи и 44-летнего Гапина Дениса, обвиняемых в совершении 14 краж.

Правоохранителями суду представлены неопровержимые доказательства того, что в период с 30 июля по 14 ноября 2024 Гапин и Антонов, находясь на территории Лужского и Тосненского районов, ночью с использованием монтировки и кусачек незаконно проникали в дачные дома, откуда похищали различное чужое имущество, а именно: электроинструмент, бытовую технику. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

Суд назначил Гапину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Антонову – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее на Московском вокзале мужчина забрал забытый рюкзак и стал фигурантом уголовного дела.

Фото: Piter.tv