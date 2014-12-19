На Московском вокзале мужчина забрал забытый рюкзак и стал фигурантом уголовного дела

Женщина забыла свой рюкзак возле скамейки, после чего уехала на поезде в Москву.

Транспортными полицейскими раскрыта кража рюкзака на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции Петербурга обратилась 49-летняя местная жительница с просьбой оказать содействие в розыске её рюкзака, оставленного на территории Московского вокзала.

Оказалось, что забытую вещь забрал мужчина. Подозреваемым оказался 40-летний уроженец Ставропольского края. Женщина забыла свой рюкзак возле скамейки, после чего уехала на поезде в Москву. Злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, забрал рюкзак и покинул вокзал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее была раскрыта кража 55 тыс. рублей у пассажира в Пулково.

Видео: Санкт-Петербургское линейное управление МВД России на транспорте