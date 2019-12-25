Онищенко призвал не бояться сибирской язвы при поездках в Казахстан

Эксперт рассказал о безопасности крупных городов Казахстана в эпидемиологическом плане.

Российским путешественникам не стоит бояться сибирской язвы при поездках в крупные города Казахстана, потому что по улицам Астаны и Алма-Аты не гуляет мелкий и крупный рогатый скот. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в комментарии журналистам "РИА Новостей". Эксперт пояснил, что по всем правилам ЕАЭС и национальным стандартам животное с сибирской язвой утилизируют, так как зараженный скот нельзя пускать на мясо или консервы.

Если ехать транзитом в сторону Киргизии, на озеро Иссык-Куль, прилететь в Алматы и потом через небольшой перевал, там же нет пока еще визового перехода, там тоже этого нет. Случаи сибирской язвы, о которых они сообщают, не относятся к числу эпидемиологически значимых. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что Роспотребнадзор объявил общественности, что на территории двух сел Атбасарского района Акмолинской области в Казахстане власти ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы. На этих землях заболело 10 голов крупного рогатого скота и было зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди местного населения. Заражение произошло во время забоя и выпаса животных. В профильном ведомстве отметили, что ведется мониторинг ситуации, угроза эпидемического распространения исключена.

Онищенко объяснил появление в водоемах РФ личинок, вызывающих зуд.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"