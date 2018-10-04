Онищенко объяснил появление в водоемах РФ личинок, вызывающих зуд

Эпидемиолог объяснил случаи церкариоза в России.

Причиной появления личинок в российских водоемах, вызывающих церкариоз, является влияние теплой погоды в зимний и весенний периоды. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на брифинге "Тигровые комары и нашествие клещей: Каких заболеваний опасаться на отдыхе этим летом?", организованной в пресс-центре Национальной службы новостей - НСН. Эпидемиолог прокомментировал данные прессы о том, что жители Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) жаловались на заражение личинками, которые проникают под кожу во время купания. Далее тело пострадавшего покрывается волдырями и пятнами, у человека также поднимается температура.данное заражение может грозить пациенту анафилактическим шоком. Причиной распространения такой проблемы по стране стала теплая зима и весна, из-за которых в водоемах многие простейшие организмы выжили.

Люди купаются, где есть возможность, где они привыкли, и эти плавающие личинки плоских червей попадают на кожу. И если нет возможности просто после этого помыться нормальной водой, которая более качественная, водопроводная, то эти личинки начинают проникать через кожу, вызывая зуд. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что церкариоз представляет из себя именно паразитарное заболевание. А паразиты - это, прежде всего, плоские черви, и вот церкариоз вызывается плавающими личинками. Эксперт уточнил, что опаснее всего для купания использовать те водоемы, в которых есть водоплавающие птицы. По словам Геннадия Онищенко, именно они являются переносчиками таких личинок. Также после купания рекомендуется тщательно вытираться чистым полотенцем. Такое решение позволяет профилактировать церкариоз.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"