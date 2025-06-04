Онищенко: туристы в Турции столкнулись с вирусом Коксаки

Эпидемиолог раскрыл угрозу, которая нависла над детьми до 10 лет на курортах Турции.

Российские путешественники, отдыхающие на территории Турции, уже столкнулись с вирусом Коксаки. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на брифинге "Тигровые комары и нашествие клещей: Каких заболеваний опасаться на отдыхе этим летом?", организованной в пресс-центре Национальной службы новостей - НСН. Эпидемиолог отметил, что хочет отговорить туристов от поездки на турецкие курорты, так как там медики фиксируют вирусное заболевание, которое передается алиментарным путем: через воду, пищу и грязные руки и предметы быта. Специалист добавил, что чаще всего болезнь поражает детей, преимущественно - до десяти лет. Такая группа риска связана с тем, что у таких пациентов еще недостаточно развита иммунная система.

Это заражение происходит как протекает - во-первых, это и асептический менингит, и расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта. Вызывает большое поражение со стороны сердца, печени, поджелудочной железы и так далее. Геннадий Онищенко, эксперт

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"