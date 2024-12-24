Онищенко не исключил циркуляции птичьего гриппа в РФ

Эпидемиолог указал на ветеринарность вируса.

В России не исключили циркуляции птичьего гриппа по стране. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на впресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня". Эпидемиолог призвал власти вести мониторинг к более тщательной диагностике заболевания. В настоящее время проблему можно назвать ветеринарной.

H5N1, мы его в 1996 году определили. <...> Я должен сделать замечание нашему мониторингу, что все-таки я не верю в то, что у нас нет этого гриппа, не верю. Просто надо более тщательно диагностировать. У нас эта ситуация сегодня немножко просела. <...> Если бы мы более тщательно диагностировали, я думаю, мы бы нашли. Геннадий Онищенко, эксперт

По словам Геннадия Онищенко, за 2024 год в мире было убито более 100 миллионов зараженных птиц. При этом с текущего года птичий грипп начал выявляться у коров молочных пород. Сейчас животным проводится определенное лечение. В прошлом году на территории США специалистами было выявлено 76 случаев гриппа H5N1 у людей, занимающихся молочными стадами.

Онищенко: в РФ удалось создать популяционный иммунитет против гриппа в этом сезоне.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"