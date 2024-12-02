Онищенко: в РФ удалось создать популяционный иммунитет против гриппа в этом сезоне

Эидемиолог раскрыл причины успешного подтверждения прогноза.

Вакцинация российского населения против гриппа перед началом эпидемического сезона позволила создать на территории страны неплохой популяционный иммунитет, так как никаких новых штаммов не появилось. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на впресс-конференции, организованной в центре медиагруппы "Россия сегодня".

Для того, чтобы создать популяционный иммунитет, нужно примерно 70-80 миллионов доз привить, а поскольку это вакцина национального календаря, то, по закону, за все вакцины национального календаря граждане не платят. И вот эти группы риска мы привили. Наш прогноз полностью оправдался. Геннадий Онищенко, эксперт

По словам специалиста, подъем заболеваемости гриппом в 2025 году в России произошел, как и прогнозировалось ранее экспертами, после 10 января. Речь идет о том времени, когда дети возвращаются в школы после новогодних каникул. Геннадий Онищенко отметил, что подъем за период в ноябре-декабре 2024 года не случился. Эпидемиологи не выявили агрессивных штаммов гриппа. Сейчас в России продолжают циркулировать стандартные варианты гриппа, против которых Минздравом было выпущено порядка 70 миллионов вакцин и проведена вакцинация граждан.

Онищенко призвал ужесточить требования к вакуумированию еды.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"