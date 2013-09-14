Академик РАН рассказал о том, как можно обезопасить готовый продукт от бактерии ботулизма.

Властям следует ужесточить требование к вакуумным упаковкам еды. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО (Российской академии образования) Геннадий Онищенко в рамках выступления на видеомосту "Биобезопасность стран ЕАЭС", организованного в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Эксперт заметил, что бактерия ботулизма образовалась в бескислородной среде, возможно, из-за нарушения сроков реализации готового продукта и температурных норм хранения. Академик добавил в рамках мероприятия, что вакуумирование – это способ упаковки продукта во время его доставки, когда продукт в прозрачной, пластмассовой упаковке закрывается пленкой. Данный способ сохраняет качество продукта, а также позволяет доставлять от места производства до потребителя.

Если бы этот салат развозили в открытом виде, то этого бы не произошло, потому что этот микроб не смог бы развиться в этих условиях, но это не значит, что мы должны запретить вакуумирование, наоборот, его должны развивать. Но нужно ужесточить требования. Геннадий Онищенко, эксперт

Напомним, что ранее стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России, которые произошли в июне 2024 года. С симптомами данного заболевания к медикам обращались пациенты, находящиеся в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

COVID-19 выдохся, заявил Онищенко.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"