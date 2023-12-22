COVID-19 выдохся, заявил Онищенко

Эксперт объяснил, что в России пока что не будет новой пандемии.

Коронавирусная инфекция "выдохлась", а эпидемиологическая ситуация с болезнью в России остается контролируемой. В масштабах планеты проблема тоже не вызывает никакого беспокойства. Соответствующее заявление сделал академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в рамках выступления на видеомосту "Биобезопасность стран ЕАЭС", организованного в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Специалист пояснил журналистам, что россиянам также не стоит беспокоиться о гриппе. на территории страны не выявлено никаких новых штаммов, которые были бы способны вызвать пандемию.

COVID-19 выдохся. Омикрон уже 2 года циркулирует, чуть-чуть меняется... но это не значит, что не может появиться другой коронавирус. Геннадий Онищенко, эксперт

Онищенко: вводить дополнительные меры из-за выявления "арктура" в РФ не нужно.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"