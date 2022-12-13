Онищенко: вводить дополнительные меры из-за выявления "арктура" в РФ не нужно

Специалист назвал меры предосторожности по тому, чтобы не заразиться ковидом.

Необходимости вводить дополнительные меры для борьбы с новым подвариантом коронавирусной инфекцией XBB.1.16 или "арктур" в России нет. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами сделал доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Эксперт добавил, что данная мутация ковида не отличается для пациентов повышенным уровнем летальности. В основном госпитализация требуется пожилым людям, а также тем гражданам, у которых анамнез отягощается другими заболеваниями.

Никаких дополнительных мер сегодня не требуется. <...> Основания для паники, для накручивания истерии абсолютно отсутствуют. Геннадий Онищенко,

Генрадий Онищенко рекомендовал россиянам делать аналогичные санитарные мероприятия, которые они делали до появления этого варианта ковида. Речь идет о ношении медицинских масок, перчаток, использовании санитайзеров. В случае необходимости продления ревакцинации требуется записаться на процедуру в удобном пункте.

Онищенко предложил создать департамент в Минпросвещения по вопросам школьного питания.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"