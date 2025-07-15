Семейный психолог объяснил, почему для детей важен отец

Важно, чтобы ребенок видел целостность семьи, даже если отец не живет вместе с детьми, но участвует в их воспитании.

Медиахолдинг Rambler&Co провел опрос среди более чем 85 тысяч жителей России, чтобы выяснить, какими качествами, по их мнению, должен обладать современный отец. Результаты этого исследования были проанализированы RT. В частности, при ответе на вопрос о том, что делает мужчину хорошим родителем, как отцы, так и матери в первую очередь отметили важность эмоциональной вовлеченности и участия в жизни ребенка (35% в обеих группах).

Семейный психолог Сергей Ланг, основатель психологического центра, поделился своими мыслями о роли отца в жизни детей с изданием "Вечерний Петербург". Мать воспринимается как данность, как нечто само собой разумеющееся, поясняет специалист. А вот присутствие отца не всегда гарантировано. Наша жизнь подобна символу инь-ян, где мужское и женское начала должны быть сбалансированы. Важно, чтобы ребенок видел целостность семьи, даже если отец не живет вместе с детьми, но участвует в их воспитании.

Психолог отмечает, что бывает, когда отец физически присутствует в жизни ребенка, но эмоционально отстранен, проводя время на работе или с друзьями, а бывает наоборот, когда родители живут раздельно, но отец активно участвует в жизни ребенка. Влияние отца имеет огромное значение как для мальчиков, так и для девочек. Ребенок формирует свое восприятие мира, наблюдая за своими родителями, что дает ему представление о жизни и людях и помогает избежать страхов.

Если отец проявляет деспотизм, это может привести к развитию страхов у детей. Например, у девочки может возникнуть страх перед мужчинами, а у мальчика – убеждение, что женщина всегда является жертвой. По словам Сергея Ланга, отец играет важную роль как для дочерей, так и для сыновей. Для мальчиков отец является примером мужского поведения и навыков, а для девочек – первым мужчиной в их жизни, формирующим представление о любви и заботе.

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Фото: Unsplash (Kelli McClintock)