Терапевт Ратникова назвала болезни, которые могут обостриться во время перелета

Перелет – это не просто путешествие, а настоящий марафон для организма.

Лето – время отпусков, и многие из нас отправляются в путешествия на самолете. Однако, как отмечает терапевт Анна Ратникова, перелеты могут представлять определенные риски для здоровья. Она рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться во время полета, в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Перелет – это не просто путешествие, а настоящий марафон для организма. Во время полета действуют сразу несколько факторов, которые могут негативно сказаться на здоровье:

Гипоксия: На борту самолета давление соответствует высоте 2,5 тысячи метров, что снижает концентрацию кислорода в крови.

Длительное сидение: Это может привести к тромбозам глубоких вен, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Низкая влажность: В салоне самолета влажность составляет всего 10-20%, что может вызвать обезвоживание.

Психоэмоциональное напряжение: Особенно у аэрофобов, у которых стресс может обострить хронические заболевания.

Во время перелета могут обостриться следующие заболевания:

Сердечно-сосудистые заболевания: Гипертензия, высокое давление, ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия.

Болезни дыхательных путей: Обструктивная болезнь легких, астма.

Анемия: Особенно средней и тяжелой степени, когда гемоглобин ниже 100.

Существуют ситуации, когда перелет может быть опасен:

Первые 7 дней после инфаркта и инсульта.

После крупных операций – в течение 10 дней.

Беременным после 36 недель.

Острые ЛОР-заболевания: Риск баротравмы из-за перепадов давления.

Пневмония, высокая температура и другие острые состояния.

Перелеты могут быть опасны для людей с определенными заболеваниями. Важно учитывать эти факторы и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью перед полетом.

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Фото: Piter.TV