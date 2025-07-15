  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт рассказала, как можно перезагрузить мозг
Сегодня, 14:46
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт рассказала, как можно перезагрузить мозг

0 0

По словам специалиста, мозг устает от сильной интеллектуальной и когнитивной нагрузки.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" эксперт по развитию мозга Дарья Пойманова объяснила, как можно перезагрузить голову. 

По словам специалиста, мозг устает от сильной интеллектуальной и когнитивной нагрузки. А еще такой результат вызывает многозадачность, когда постоянно переключается внимание. 

Давайте сделаем пару упражнений. Когда вы долго сосредоточенно работали или отдыхали, планировали что-то, и у вас "кипит" мозг, полезно сделать упражнение на деконцентрацию внимания. Концентрироваться просто – фокусируемся на одном предмете. А для деконцентрации вытяните вперед два пальца и постарайтесь увидеть их одновременно боковым зрением. Удерживайте оба пальца и пространство между ними и за ними. Внимание расфокусируется, и мозг расслабится. 

Дарья Пойманова, эксперт по развитию мозга 

Помимо этого, можно сделать сканирование тела, чтобы отдохнули и тело, и мозг, упражнение выполняется около пяти минут. Делать его лучше с открытыми глазами: необходимо концентрировать внимание снизу вверх, на разных частях тела, целенаправленно их расслабляя. Сначала расслабляем стопы, затем – голени, бедра и в конце мозг. 

Ресурс у каждого свой. В среднем это 2-3 часа непрерывной сосредоточенной работы, у кого-то – до 4 часов. Это уровень интеллектуальной выносливости. Чем больше вы изучаете сложных материалов и глубоко погружаетесь в задачу, тем больше вырабатываете этот навык. 

Дарья Пойманова, эксперт по развитию мозга 

Ранее мы рассказывали о том, что психолог Лосевская разъяснила, как не попасть на уловки пикапера. 

Фото: pxhere 

Теги: здоровье, мозг, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии