На пересечении Московского и Благодатной произошло ДТП с трамваем

В сторону города будет большая пробка, сообщают очевидцы.

На Московском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля. Об этом сообщил подписчик сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцидент произошёл в районе Благодатной улицы. По словам очевидца, в результате столкновения движение в сторону города затруднено, образовалась пробка. Это подтверждается и данными, которые опубликованы сервисом "Яндекс.Пробки".

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее Piter.TV сообщал, что появились подробности смертельного ДТП с микроавтобусом в Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" и сервис "Яндекс.Пробки"