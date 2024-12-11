Появились подробности ДТП с микроавтобусом в Ленобласти

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб.

На трассе в Выборгском районе Ленинградской области в этот понедельник, 27 января, произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого погибла 68-летняя женщина. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Как сообщили в ГИБДД УМВД России по Выборгскому району, авария произошла около одиннадцати часов утра 27 января на 19-м километре автодороги "Зеленогорск — Приморск — Выборг". Столкнулись легковой автомобиль Geely MK Cross и микроавтобус.

На кадрах с места происшествия видно, что в результате столкновения легковой автомобиль сильно повреждён.

По предварительной информации, водитель Geely, не справившись с управлением в условиях снегопада, выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом. В результате столкновения 68-летняя водительница Geely скончалась на месте. 34-летний пассажир микроавтобуса в состоянии средней тяжести был госпитализирован.

Ранее Piter.TV сообщал, что курьеры на мопедах перевозили заказы в автобусе в Петербурге.

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России по Выборгскому району