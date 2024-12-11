На Приморском шоссе возле форта Ино в Ленобласти произошло ДТП

Предварительно, за рулём пострадавшего авто была женщина.

На Приморском шоссе в районе форта Ино в Ленинградской областипроизошло дорожно-транспортное происшествие. Видео с места аварии было опубликовано в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, полиции и аварийно-спасательной службы. Также заметен сильно повреждённый автомобиль.

По словам очевидца, снявшего видео, за рулём находилась женщина. Информация о том, были ли в машине пассажиры, на данный момент отсутствует.

Ранее Piter.TV сообщал, что пьяная жительница Мурино разбила машину нового знакомого на парковке.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"