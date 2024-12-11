Пьяная жительница Мурино разбила машину нового знакомого на парковке

Она взяла ключи, пока её кавалер мирно спал.

В Мурино 21-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП на парковке, разбив автомобиль своего нового знакомого. Об этом сообщает источник 78.ru.

По данным издания, инцидент произошёл в ночь на понедельник, 27 января. Девушка, возвращаясь в свою съёмную квартиру на Воронцовском бульваре, познакомилась с мужчиной, живущим в том же подъезде. Последовавшее за этим застолье закончилось тем, что мужчина уснул, а девушка, взяв ключи от его машины, решила прокатиться.

В результате, выезжая с парковки, девушка врезалась в припаркованный впереди автомобиль. Испугавшись, она скрылась с места ДТП, вернув ключи в квартиру мужчины. Однако утром она явилась с повинной в полицию.

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Фото: Piter.TV