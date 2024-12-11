Дерзкие курьеры на мопедах перевозили заказы в автобусе в Петербурге

Они "Удачно" устроились на местах для колясок.

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент в общественном транспорте. Пассажиры автобуса № 191 обнаружили, что места для детских колясок заняты двумя курьерами на мопедах, которые перевозили еду для доставки.

По словам очевидцев, курьеры решили сэкономить на транспорте и использовали автобус для доставки заказов. При этом они создали неудобства для других пассажиров.

"В СПб на 191 автобусе два мопеда с доставкой ехали прямо в автобусе, на местах для колясок.. Борзота, конечно, уже зашкаливает… Это в том числе к вопросу системного решения проблем СИМ… И ещё не сезон… Есть предложение коллективно делать им замечания, так как многие, видимо, "не в курсе законов" один из пассажиров автобуса

В настоящее время неизвестно, последовала ли какая-либо реакция со стороны транспортной компании или руководства курьерской службы на этот инцидент.

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