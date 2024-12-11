В Красном Селе автомобиль сбил женщину на неработающем переходе

Авария произошла на участке Кингисеппского шоссе.

В Красном Селе произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе у улицы Лермонтова. Как отметили очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", ДТП произошло вечером 26 января.

По предварительной информации, авария произошла на участке Кингисеппского шоссе, где не работали уличное освещение и светофоры.

Пострадавшая женщина переходила дорогу в компании еще одного человека. На данный момент информации о ее состоянии нет. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и Госавтоинспекции.

Ранее Piter.TV сообщал, что разыскивается напавший на водителя "скорой" в Приморском районе.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"