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Разыскивается напавший на водителя "скорой" в Приморском районе
Сегодня, 11:59
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Разыскивается напавший на водителя "скорой" в Приморском районе

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Злоумышленник вел Audi.

Полицейские разыскивают напавшего на водителя скорой помощи в Лыжном переулке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Приморского района 26 января поступило сообщение о том, что возле дома 5 в ходе дорожного конфликта управлявший машиной Audi напал на 48-летнего водителя "скорой". Злоумышленник избил последнего, после чего скрылся с места. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), пострадавший был госпитализирован. 

Ранее на Piter.TV: стрелявший из аэрозольного пистолета петербуржец привлечен к общественным работам. 

Фото: Piter.TV

Теги: лыжный переулок, нападение на водителя скорой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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