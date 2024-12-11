Разыскивается напавший на водителя "скорой" в Приморском районе

Злоумышленник вел Audi.

Полицейские разыскивают напавшего на водителя скорой помощи в Лыжном переулке, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Приморского района 26 января поступило сообщение о том, что возле дома 5 в ходе дорожного конфликта управлявший машиной Audi напал на 48-летнего водителя "скорой". Злоумышленник избил последнего, после чего скрылся с места.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью), пострадавший был госпитализирован.

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Фото: Piter.TV