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Бастрыкин заинтересовался нападением на водителя скорой на Лыжном переулке
Сегодня, 22:00
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Бастрыкин заинтересовался нападением на водителя скорой на Лыжном переулке

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У пострадавшего шофера бригады диагностировали множественные травмы.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать возбужденное уголовное дело по факту нападения на водителя скорой помощи в его ведение, – сообщили в информационном центре СК.

Напомним, что в результате дорожного происшествия у дома №5 по Лыжному переулку 26 января мужчина напал на 48-летнего водителя скорой помощи, а после – скрылся с места преступления. Пострадавший был госпитализирован с травмами головы и прочими телесными повреждениями.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову принять предусмотренные законом меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Информационный центр СК России

Ранее мы рассказывали, что обвиняемых в нападении на однорукого ветерана СВО отпустили из СИЗО.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Теги: александр бастрыкин, лыжный переулок, нападение на скорую
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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