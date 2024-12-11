Обвиняемых в нападении на однорукого ветерана СВО отпустили из СИЗО

Суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.

Петербургский суд освободил из-под стражи двух мигрантов, обвиняемых в нападении на ветерана СВО в Биржевом переулке. Мера пресечения изменилась на запрет определенных действий, – сообщают в "Фонтанке".

Напомним, что инцидент, по которому организовано судопроизводство, имел место в декабре 2023 года. Двое обвиняемых напали на имеющего инвалидность ветерана СВО после того, как тот сделал им замечание относительно неправильной парковки их машины.

Пострадавший получил по меньшей мере 10 ударов в область тела и головы. Во время избиения он лежал на земле и не мог оказывать сопротивления.

На происшествие обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. После вмешательства руководителя российского следствия в деле двух хулиганов появились статьи о покушении на убийство и экстремизм. По данным журналистов, прокуратура Петербурга не нашла в действиях подозреваемых ни того, ни другого.

В надзорном ведомстве полагают, что потерпевший совершил первый удар, а драка закончилась на моменте, когда двое подозреваемых обнаружили отсутствие у него одной руки.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга проверила списание долга с карты участника СВО.

Фото: Piter.TV