Ветеран СВО из Приозерска покорил Эльбрус на протезе

Денис Шейн-Митрофанов участвовал в штурмовом батальоне деревни Каменка в течение полугода, пока не получил тяжёлую минно-взрывную травму, результатом которой стала ампутация третьей части голени правой ноги.

Денис Шейн-Митрофанов поделился с "Петербургским дневником" воспоминаниями о своём участии в уникальном проекте "Время сильных", организованном в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Шесть ветеранов специальной военной операции, лишившихся ног, успешно совершили восхождение на вершину Эльбруса высотой 5642 метра. Сам Денис, которому исполнилось 23 года, родом из Приозерска, участвовал в штурмовом батальоне деревни Каменка в течение полугода, пока не получил тяжёлую минно-взрывную травму, результатом которой стала ампутация третьей части голени правой ноги.

Шейн-Митрофанов описал свои переживания после потери конечности, отметив, что узнав об ампутации на операционном столе, он испытывал чувство беспомощности и отчаяния, считая себя обречённым остаться в инвалидной коляске. Своё состояние он охарактеризовал как "сложнейший период жизни", особенно остро воспринимая невозможность продолжать спортивные увлечения, которые играли важную роль в его жизни. Спустя некоторое время Денис решил рассказать правду родителям, вызвав у них сильное расстройство, но получив поддержку.

Протез, полученный примерно через полгода после травмы, помог ему быстро освоить ходьбу, но бег доставлял огромные трудности. Только через восемь месяцев тренировок под руководством тренера Денис преодолел внутренний барьер и вновь почувствовал радость движения. Получив ещё несколько протезов различного назначения, он отметил, что каждый последующий протез кажется более удобным, но ни один из них не способен полноценно заменить утраченную конечность.

Восхождение на Эльбрус стало неожиданным событием в жизни Дениса. Узнав о проекте случайно на занятии в яхтенном клубе, он воспринял предложение как невероятную возможность проверить свои силы и продемонстрировать миру силу духа. Несмотря на сомнения родных, поддержка девушки вдохновляла его на достижение цели. Проект "Время сильных" был подготовлен группой компаний "Мой медицинский центр" и центром "Бионика 2.0", при поддержке государственного фонда "Защитники Отечества" и АО "КАВКАЗ.РФ".

Фото: пресс-служба ГК "ММЦ"