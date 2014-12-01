Суд отправил под стражу подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге

Дело находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения подозреваемому в избиении участника СВО. По стражей он останется до 17 февраля 2024 года по делу о хулиганстве, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Напомним, что накануне двое мигрантов избили ветерана специальной военной операции, имеющего инвалидность, из-за замечания о неправильной парковке своего "Лексуса". Всё произошло вечером понедельника, 18 декабря, у дома №2 в Биржевом переулке. Подозреваемые нанесли не менее 10 ударов по туловищу и голове, пока мужчина лежал на земле.

Несмотря на то, что обвинение одному из фигурантов дела ещё не предъявлено, под стражей он проведёт до 17 февраля 2024 года. Отметим, что дело находится на особом контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи на коляску с ребёнком.

Фото: Piter.tv