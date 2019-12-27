В Петербурге возбуждено уголовное дело после падения наледи на коляску с ребёнком

Двухлетний малыш в настоящее время находится в медучреждении

По факту травмирования двухлетнего ребёнка после схода наледи одного из домов в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета РФ.

Напомним, глыба льда упала на коляску с двухлетним ребёнком на Новочеркасском проспекте в этот вторник, 19 декабря. Двухлетний мальчик был госпитализирован с телесными повреждениями в области головы. В настоящее время малыш находится в медицинском учреждении, где ему оказывается квалифицированная помощь врачей.

В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка деятельности организаций и коммунальных служб, ответственных за организацию работы по регулярной и своевременной очистке крыш зданий от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что петербуржец отсудил у лютеранской церкви более 200 тыс. рублей за упавшую на машину наледь.

Фото: Piter.tv